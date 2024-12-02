В Одесі підтримали протест у Грузії – фотофакт

Зворушливе фото опублікувала у фейсбук журналістка «Одеського життя» Анастасія Єпур.

У Тбілісі та інших містах Грузії вже п’ятий день тривають акції проти проросійської влади партії «Грузинська мрія», яка напередодні заявила про згортання шляху країни до Євросоюзу.

Мітинги почалися 28 листопада після заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Проти протестувальників спецпризначенці застосовують водомети і сльозогінний газ.

Демонстранти намагаються повернутися до будівлі парламенту і розгорнути там стихійне наметове містечко. Вони несуть прапори Грузії та ЄС і вимагають відставки уряду та нових парламентських виборів.

Станом на ранок понеділка, 2 грудня, у Тбілісі підрозділам спецназу вдалося відтіснити протестувальників за межі проспекту Руставелі, повідомляє NewsGeorgia. За даними видання, вночі цієї ночі поліція затримала понад 50 осіб.