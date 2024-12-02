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В Одесі підтримали протест у Грузії – фотофакт

В Одесі підтримали протест у Грузії – фотофакт

На Приморському бульварі в Одесі помітили чоловіка, обгорнутого в грузинський прапор на знак солідарності з грузинами, які відстоюють свободу вибору.

Зворушливе фото опублікувала у фейсбук журналістка «Одеського життя» Анастасія Єпур.

У Тбілісі та інших містах Грузії вже п’ятий день тривають акції проти проросійської влади партії «Грузинська мрія», яка напередодні заявила про згортання шляху країни до Євросоюзу.

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Мітинги почалися 28 листопада після заяви прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Проти протестувальників спецпризначенці застосовують водомети і сльозогінний газ.

Грузія

Демонстранти намагаються повернутися до будівлі парламенту і розгорнути там стихійне наметове містечко. Вони несуть прапори Грузії та ЄС і вимагають відставки уряду та нових парламентських виборів.

Станом на ранок понеділка, 2 грудня, у Тбілісі підрозділам спецназу вдалося відтіснити протестувальників за межі проспекту Руставелі, повідомляє NewsGeorgia. За даними видання, вночі цієї ночі поліція затримала понад 50 осіб.

 

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