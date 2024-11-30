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«20% бюджету на фронт»: у центрі Одеси відбувся традиційний пікет на підтримку ЗСУ (фоторепортаж)

«20% бюджету на фронт»: у центрі Одеси відбувся традиційний пікет на підтримку ЗСУ (фоторепортаж)

Осінь закінчується, а ось щосуботня акція-пікет на підтримку нашої армії, що організується групою небайдужих одеситів «Гроші на ЗСУ» не припиняється.

Так, сьогодні, 30 листопада, у центрі Одеси відбулася чергова така акція. Її учасники наполягають на тому, щоб щонайменше 20% місцевого бюджету прямували на потреби наших захисників, а не на недоречні у дні повномасштабної війни ремонти та умовну «бруківку».

Учасниця пікету в Одесі

Але крім тих, що стали звичними закликів («20% бюджету на фронт», «Байдужість наближає до нас лінію фронту», «Діти наших захисників хочуть дочекатися свого тата живим» тощо), учасники нинішнього пікету наголосили на тому, що незабаром депутати міськради розглядатимуть проект бюджету на 2025 рік – сесія призначена на 4 грудня.

У центрі Одеси пройшла акція протесту

Пікет в Одесі, 30 листопада 2024

«Де у проекті бюджету міста на 2025 рік кошти на допомогу Силам оборони України? 5,5 млн грн – це знущання», – каже один із плакатів.

Більше подробиць – у нашому фоторепортажі:

Участники акции в Одессе
Участники акции в Одессе2
Участники акции в Одессе3
Участники акции в Одессе4

Нагадаємо, учасники акції «Гроші на ЗСУ» впевнені: наша влада недостатньо робить для наших захисників.

Стаття на тему: Одеський фронт: як одесити домагаються від мерії виділяти допомогу ЗСУ.

Фото Світлани Корольової

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Редакція ПРОФІЛЬ
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