Як навчатися в українських вишах дітям з окупованих територій

Які механізми будуть передбачені для вступу до ЗВО на 2024 рік для дітей з окупованих територій? Через відсутність якісного інтернету багато хто не встиг подати заяви цього року.

– МОН презентувало Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Після обговорення та подання пропозицій Порядок буде затверджений та оприлюднений. На жаль, поки що іншого способу, ніж подання заяв в електронному вигляді захищеними каналами зв’язку через VPN, немає. Ми готові почути та пропрацювати всі альтернативні реалістичні пропозиції. Щодо пропозиції збільшити терміни подання заяв вступникам із ТОТ – озвучимо її фахівцям з питань вищої освіти МОН.

Доброго дня. Як бути з атестацією педагогічних працівників на окупованих територіях? Учителі на простої. Положення передбачає відтермінування на рік атестації з поважних причин. Простій буде і понад рік.

Як щодо підвищення кваліфікації вчителів, які на простої? Відкликати вчителя з простою для проходження ПК?

– Звичайно, потрібно розбирати кожну конкретну ситуацію. Для цього можна подати письмове звернення до мене. Але, якщо говорити загалом, то як може вчитель, перебуваючи на непідконтрольній території, підвищити свою кваліфікацію?

Зарахувати ж йому/їй атестацію лише через те, що він перебуває на тимчасово окупованій території – теж неправильно. Людина має пройти навчання, підтвердити свої знання та навички. Єдиний розумний вихід у цій ситуації – відтермінування атестації. Поки що на рік, можливо, потім ще на рік. Механізм відтермінування, до речі, прописаний у Положенні про атестацію педагогічних працівників. З одного боку, я розумію ситуацію, в якій опинились вчителі на цих територіях, з іншого – я категоричний противник профанації.

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