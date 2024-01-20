Як навчатися в українських вишах дітям з окупованих територій

Відповіді на ці та інші питання за підсумками телефонної лінії для внутрішньо переміщених надав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.
Які механізми будуть передбачені для вступу до ЗВО на 2024 рік для дітей з окупованих територій? Через відсутність якісного інтернету багато хто не встиг подати заяви цього року.
– МОН презентувало Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році. Після обговорення та подання пропозицій Порядок буде затверджений та оприлюднений. На жаль, поки що іншого способу, ніж подання заяв в електронному вигляді захищеними каналами зв’язку через VPN, немає. Ми готові почути та пропрацювати всі альтернативні реалістичні пропозиції. Щодо пропозиції збільшити терміни подання заяв вступникам із ТОТ – озвучимо її фахівцям з питань вищої освіти МОН.
Доброго дня. Як бути з атестацією педагогічних працівників на окупованих територіях? Учителі на простої. Положення передбачає відтермінування на рік атестації з поважних причин. Простій буде і понад рік.
Як щодо підвищення кваліфікації вчителів, які на простої? Відкликати вчителя з простою для проходження ПК?
– Звичайно, потрібно розбирати кожну конкретну ситуацію. Для цього можна подати письмове звернення до мене. Але, якщо говорити загалом, то як може вчитель, перебуваючи на непідконтрольній території, підвищити свою кваліфікацію?
Зарахувати ж йому/їй атестацію лише через те, що він перебуває на тимчасово окупованій території – теж неправильно. Людина має пройти навчання, підтвердити свої знання та навички. Єдиний розумний вихід у цій ситуації – відтермінування атестації. Поки що на рік, можливо, потім ще на рік. Механізм відтермінування, до речі, прописаний у Положенні про атестацію педагогічних працівників. З одного боку, я розумію ситуацію, в якій опинились вчителі на цих територіях, з іншого – я категоричний противник профанації.
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