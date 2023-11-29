В одеському виші декан та студенти неіснуючого факультету “освоювали” бюджетні мільйони

Про це повідомили у Південному офісі Держаудитслужби.

Аудитори перевірили фінансовий стан Одеської національної музичної академії імені О. В. Нежданової. Як з’ясувалося, у вузі існує факультет заочної та магістерської підготовки. Попри закон, цей факультет не поєднує жодної кафедри та лабораторії, але має декана, якому виплатили понад 1 млн грн зарплати.

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Крім цих витрат в академії з порушенням законодавства та понад встановлений ліміт було виплачено стипендії студентам денної форми на суму у півмільйона гривень. У деяких випадках стипендії виплачувались у підвищеному розмірі.

Загалом виявлені під час ревізії порушення в Академії призвели до втрат на суму 2 млн. 335 тис. грн.

На шістьох співробітників вишів аудитори склали протоколи, а матеріали ревізії передали поліції.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що на корупції викрито чиновника Одеського рибпатруля. Він щомісяця збирав данину з рибогосподарських кооперативів, своєю чергою обіцяв не заважати вести рибний промисел.