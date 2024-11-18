В Одесі пролунав вибух: подробиці атаки 18 листопада

Удень, 18 листопада 2024 року, в Одесі пролунав сильний вибух, у небо піднімається стовп диму. До цього було оголошено тривогу, повідомлялося про виліт балістики з території тимчасово окупованого Криму.
Сигнал повітряної тривоги пролунав об 11:55 . Моніторингові канали повідомляли про активність пускових установок балістичних ракет у Криму. А вже об 11:59 одесити почули потужний вибух.
Попередньо, Одесу атакували балістикою з касетним зарядом.
Загроза пусків балістичних ракет із Криму досі триває.
«Одеса, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях!», – пише офіційний телеграм-канал мерії.
Як повідомляє телеграм-канал «Николаевский Ванек», інформації про повторні виходи поки що немає. Але загроза балістики актуальна
Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що в Одесі досі не можуть налагодити боротьбу з розвідувальними дронами росіян. Хоча саме вони наводять ракети на цілі.
«По Одесі черговий приліт. З ранку по місту працював розвідувальний дрон, через пару годин приліт. Все без змін», – написав він у своєму блозі.