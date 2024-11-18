В Одесі пролунав вибух: подробиці атаки 18 листопада

Сигнал повітряної тривоги пролунав об 11:55 . Моніторингові канали повідомляли про активність пускових установок балістичних ракет у Криму. А вже об 11:59 одесити почули потужний вибух.

Попередньо, Одесу атакували балістикою з касетним зарядом.

Загроза пусків балістичних ракет із Криму досі триває.

«Одеса, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях!», – пише офіційний телеграм-канал мерії.

Як повідомляє телеграм-канал «Николаевский Ванек», інформації про повторні виходи поки що немає. Але загроза балістики актуальна

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що в Одесі досі не можуть налагодити боротьбу з розвідувальними дронами росіян. Хоча саме вони наводять ракети на цілі.

«По Одесі черговий приліт. З ранку по місту працював розвідувальний дрон, через пару годин приліт. Все без змін», – написав він у своєму блозі.