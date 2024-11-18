Новини Одеси та Одеської області

В Одесі пролунав вибух: подробиці атаки 18 листопада

В Одесі пролунав вибух: подробиці атаки 18 листопада

Удень, 18 листопада 2024 року, в Одесі пролунав сильний вибух, у небо піднімається стовп диму. До цього було оголошено тривогу, повідомлялося про виліт балістики з території тимчасово окупованого Криму.

Сигнал повітряної тривоги пролунав об 11:55 . Моніторингові канали повідомляли про активність пускових установок балістичних ракет у Криму. А вже об 11:59 одесити почули потужний вибух.

Попередньо, Одесу атакували балістикою з касетним зарядом.

Загроза пусків балістичних ракет із Криму досі триває.

«Одеса, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях!», – пише офіційний телеграм-канал мерії.

Як повідомляє телеграм-канал «Николаевский Ванек», інформації про повторні виходи поки що немає. Але загроза балістики актуальна

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що в Одесі досі не можуть налагодити боротьбу з розвідувальними дронами росіян. Хоча саме вони наводять ракети на цілі.

«По Одесі черговий приліт. З ранку по місту працював розвідувальний дрон, через пару годин приліт. Все без змін», – написав він у своєму блозі.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk