Медики швидкої розповіли про колегу, який загинув унаслідок удару по центру Одеси

Зі своїх 53 років 35 він провів за кермом, з них 18 – водієм швидкої допомоги, рятуючи у складі бригади життя людей.

Про болючу втрату повідомили в Центрі Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області.

Уранці 18 листопада Павло Григорович, як і зазвичай, здав свою зміну, яка стала останньою в його земному шляху. Звичайні справи його привели до місця, куди влучила ворожа ракета. Він загинув від смертельних поранень.

«Це непоправна втрата для нашого Центру. Втрата чудового фахівця, досвідченого і відповідального фахівця, чуйного і доброго колеги, який приділяв велику увагу своїй роботі та професійному вдосконаленню», – повідомили колеги загиблого.

Удень, 18 листопада, російські війська вдарили по житловому району Одеси балістичною ракетою «Іскандер». Було пошкоджено сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів.

Унаслідок атаки загинули 10 осіб: 7 поліцейських, один медик і двоє цивільних людей. Постраждали 55 осіб, троє – перебувають у вкрай важкому стані.

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