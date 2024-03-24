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Чи відключатимуть світло в Одесі 24 березня і чи працюють графіки

Чи відключатимуть світло в Одесі 24 березня і чи працюють графіки

Станом на 12.00 неділі, 24 березня, електропостачання Одеси та Одеського району повністю відновлено після рашистського масованого обстрілу в ніч на 22 березня. Однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення згідно з графіком стабілізаційних відключень.

Про це повідомили у компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

«Тепла та вітряна погода 24 березня дає змогу забезпечити потужністю всіх клієнтів та не обмежувати електроспоживання.
В разі обмежень, ми обов’язково повідомимо клієнтів через офіційні канали, слідкуйте за оновленнями»,

– повідомляють енергетики.

Водночас у ДТЕК просять споживати електроенергію розумно – обмежити використання вуличного освітлення, підсвічування фасадів та вивісок. Не слід одночасно включати всі енергоємні прилади.

Ремонтні роботи на енергетичних об’єктах продовжуються.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, хто в Одесі сьогодні залишиться без світла через ремонтні роботи.

Також повідомлялося, що, за інформацією Укренерго, графіки відключень світла на Одещині можуть бути застосовані при зростанні енергоспоживання.

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