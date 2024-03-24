Чи відключатимуть світло в Одесі 24 березня і чи працюють графіки

Про це повідомили у компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

«Тепла та вітряна погода 24 березня дає змогу забезпечити потужністю всіх клієнтів та не обмежувати електроспоживання.

В разі обмежень, ми обов’язково повідомимо клієнтів через офіційні канали, слідкуйте за оновленнями»,

– повідомляють енергетики.

Водночас у ДТЕК просять споживати електроенергію розумно – обмежити використання вуличного освітлення, підсвічування фасадів та вивісок. Не слід одночасно включати всі енергоємні прилади.

Ремонтні роботи на енергетичних об’єктах продовжуються.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, хто в Одесі сьогодні залишиться без світла через ремонтні роботи.

Також повідомлялося, що, за інформацією Укренерго, графіки відключень світла на Одещині можуть бути застосовані при зростанні енергоспоживання.