У ніч на 25 березня Одеса знову відбивається від «шахедів»: частина міста без світла та води

Не встигли одесити порадіти відновленню електропостачання після атаки в ніч на 22 березня, як, зважаючи на все, наші випробування поки що не закінчуються: у ніч на понеділок, 25 березня 2024 року, російські терористи знову атакують наше місто ударними безпілотниками типу «шахед». Причому вже відчутні наслідки…
Сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав о 23:20. Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомляли про ракетну небезпеку для області, але пізніше стало відомо про рух групи «шахедів» у бік Одеси та Порта-Аненталь (тобто Южного).
Наразі триває бойова робота.
Підсумки атаки, зрозуміло, поки що невідомі, але очевидно те, що частина Одеси знову залишилася без світла, зокрема, на селищі Котовського, у північних передмістях та частині центру міста.
Крім того, у частини одеситів зникла вода.
Як пишуть Телеграм-канали, цілком ймовірно, мета ворога і цього разу – об’єкти енергетики. Причому інформація надходить суперечлива: одні пишуть про «контрольоване відключення», а інші заявляють про «удар по підстанції».
У будь-якому випадку слід пам’ятати, що, перш ніж робити будь-які висновки, важливо дочекатися офіційної інформації.
«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.