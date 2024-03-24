У ніч на 25 березня Одеса знову відбивається від «шахедів»: частина міста без світла та води

Сигнал повітряної тривоги в Одесі та області пролунав о 23:20. Спочатку моніторингові Телеграм-канали повідомляли про ракетну небезпеку для області, але пізніше стало відомо про рух групи «шахедів» у бік Одеси та Порта-Аненталь (тобто Южного).

Наразі триває бойова робота.

Підсумки атаки, зрозуміло, поки що невідомі, але очевидно те, що частина Одеси знову залишилася без світла, зокрема, на селищі Котовського, у північних передмістях та частині центру міста.

Крім того, у частини одеситів зникла вода.

Як пишуть Телеграм-канали, цілком ймовірно, мета ворога і цього разу – об’єкти енергетики. Причому інформація надходить суперечлива: одні пишуть про «контрольоване відключення», а інші заявляють про «удар по підстанції».

У будь-якому випадку слід пам’ятати, що, перш ніж робити будь-які висновки, важливо дочекатися офіційної інформації.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією.