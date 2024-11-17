Наслідки обстрілу Одеси 14 листопада оцінить місія ЮНЕСКО (відео)

У суботу, 16 листопада 2024 року, до Одеси прибула місія ЮНЕСКО на чолі з головою Бюро ЮНЕСКО в Україні пані К’ярою Децці Бардескі.
Члени місії проводять обстеження об’єктів культурної спадщини, які постраждали під час російської ракетно-дронової атаки 14 листопада, повідомили у прес-службі мерії міста.
Як зазначив директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, під час атаки було пошкоджено 22 пам’ятки архітектури, з яких 19 – безпосередньо на території об’єкту культурної спадщини ЮНЕСКО.
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«Наступного тижня збереться спеціальна комісія, яка складатиме дефектні акти, щоб ЮНЕСКО змогло надати першочергову протиаварійну допомогу», – сказав Ліптуга.
«ЮНЕСКО засуджує чергове порушення міжнародного права у частині атак на культурну спадщину. Ми співпрацюємо з місцевою владою та фахівцями й проводимо обстеження, щоб розуміти, куди нам рухатися далі», – додала Кьяра Децці Бардескі.
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