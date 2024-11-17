Последствия обстрела Одессы 14 ноября оценит миссия ЮНЕСКО (видео)

В субботу, 16 ноября 2024 года, в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО во главе с главой Бюро ЮНЕСКО в Украине госпожой Кьярой Децци Бардески.
Члены миссии проводят обследование объектов культурного наследия, пострадавших во время российской ракетно-дроновой атаки 14 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Как отметил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, во время атаки было повреждено 22 памятника архитектуры, из которых 19 – непосредственно на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО.
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«На следующей неделе соберется специальная комиссия, которая будет составлять дефектные акты, чтобы ЮНЕСКО смогло оказать первоочередную противоаварийную помощь», – сказал Липтуга.
«ЮНЕСКО осуждает очередное нарушение международного права в части атак на культурное наследие. Мы сотрудничаем с местными властями и специалистами и проводим обследование, чтобы понимать, куда нам двигаться дальше», – добавила Кьяра Децци Бардески.
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