Новости Одессы и Одесской области

Последствия обстрела Одессы 14 ноября оценит миссия ЮНЕСКО (видео)

Последствия обстрела Одессы 14 ноября оценит миссия ЮНЕСКО (видео)

В субботу, 16 ноября 2024 года, в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО во главе с главой Бюро ЮНЕСКО в Украине госпожой Кьярой Децци Бардески.

Члены миссии проводят обследование объектов культурного наследия, пострадавших во время российской ракетно-дроновой атаки 14 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В Одессе работает миссия ЮНЕСКО

Как отметил директор Департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского городского совета Иван Липтуга, во время атаки было повреждено 22 памятника архитектуры, из которых 19 – непосредственно на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО.

Статья по теме: Зачем нам охрана ЮНЕСКО, если она не спасает Одессу от ракет?

«На следующей неделе соберется специальная комиссия, которая будет составлять дефектные акты, чтобы ЮНЕСКО смогло оказать первоочередную противоаварийную помощь», – сказал Липтуга.

«ЮНЕСКО осуждает очередное нарушение международного права в части атак на культурное наследие. Мы сотрудничаем с местными властями и специалистами и проводим обследование, чтобы понимать, куда нам двигаться дальше», – добавила Кьяра Децци Бардески.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua