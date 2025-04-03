Фрагмент відео виступу Дмитрука з’явився у соцмережах.

Судячи з представленого відео, Дмитрук не відвідував захід особисто, а приєднався до конференції в режимі онлайн.

У своєму виступі нардеп зробив низку цинічних заяв, зокрема розкритикував президента Зеленського, звинувативши його у «геноциді» щодо українців, а також розповів про «репресії» стосовно Української православної церкви Московського патріархату (прихильником якої він, власне, і є) та нібито переслідування духовенства й «наявність політичних ув’язнених». Крім того, він висловив вдячність екс-прем’єру Миколі Азарову за його «важливу і послідовну позицію» щодо України.

Свою промову нардеп щедро доповнив цитатами з Євангелія та однієї з релігійних публікацій на тему завершення війни в Україні.

«Не буде миру, якщо цього не буде зверху, бездуховна складова неможливо панувати на святій землі. Ми або зрозуміємо і будемо проводити єдину літургію в Києві, Москві, Мінську та інших столицях православної Русі, або нескінченно будемо обмиватися кров’ю один одного на радість чужинцям», – заявив Дмитрук.

Згідно з публікаціями в росЗМІ, 27 березня Дмитрук виступав на зборах «Клубу Народної Єдності». Захід відбувся у «Президент-Готелі» в Москві.

«Клуб народної єдності» – новостворена російська організація, яка підтримує «традиційні російські духовно-моральні цінності». Цей «клуб» об’єднує російських політиків, пропагандистів, військових злочинців та українських колаборантів. Його очолюють Микола Азаров та інші російські політики.

Раніше «Одеське життя» розповідало, як нардеп Артем Дмитрук втік з країни.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Артем Дмитрук, який підозрюється у нападах на військового та правоохоронця, був оголошений у міжнародний розшук.