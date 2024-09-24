Нардепа-втікача Дмитрука затримали в Лондоні, – ЗМІ

Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела із оточення нардепа.

Зазначається, що зараз триває суд щодо екстрадиції Дмитрука, де він планує оскаржити запит на його екстрадицію до України.

Повідомляється, що для Дмитрука просять обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Також стало відомо, що напередодні затримання Дмитрук дав інтерв’ю британській газеті The Independent, в якому заявив про нібито «політичне переслідування» його та його родини через його політичні погляди та підтримку УПЦ МП.

При цьому зазначимо, що ця інформація вимагає офіційного підтвердження.

Втеча Артема Дмитрука: що відомо

25 серпня 2024 року в Офісі Генпрокурора повідомили про оголошення підозри чинному нардепу Артему Дмитруку.

За даними слідства, депутат напав в Одесі на поліцейського та намагався відібрати у нього зброю. Також підозрюваний, будучи в Києві, в ході сварки кілька разів ударив військовослужбовця, завдавши йому «тілесні ушкодження середньої тяжкості».

Того ж дня, 25 серпня, стало відомо, що нардеп виїхав із України. Тоді ж Держбюро розслідувань повідомило про порушення кримінальної справи за фактом незаконного перетину кордону чинним депутатом.

Сам Дмитрук заявляв, що підозру йому не вручали, до того ж заперечує всі звинувачення і заявив, що влада дала команду його посадити нібито через його «незгоду з режимом».

26 серпня Держбюро розслідувань офіційно підтвердило факт того, що нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон України.

У Молдові заявили, що Дмитрук не повідомив, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із цією країною.

У той же час надовго в Молдові нардеп не затримався – незабаром він полетів до Риму через кишинівський аеропорт. Пізніше з’явилася інформація, що його бачили у Лондоні.

29 серпня Дмитрука оголосили у міжнародний розшук.