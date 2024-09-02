Міняв автівки і йшов пішки: як нардеп Дмитрук утік із країни (відео)

«Операція» з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована, повідомили у пресслужбі ДБР.

Встановлено, що близько першої години дня 23 серпня 2024 року депутат Дмитрук виїхав із Києва в напрямку Одеси. За кермом авто перебувала інша людина. Близько п’ятої години вечора в Роздільнянському районі він пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Близько дев’ятої вечора він пішки незаконно залишив Україну в районі пункту пропуску «Павлівка».

До теми: Одеському нардепу Дмитруку оголосили підозру після того, як він утік із країни

Наразі встановлено всіх осіб, які організовували «втечу», зокрема з боку Молдови. Організатор і один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.

Організатору незаконного переправлення через кордон, а також особі, яка доставила депутата до кордону, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України.

Ще одного учасника схеми, який виконував роль провідника, затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападах на військового та правоохоронця, 29 серпня 2024 року оголошено в міжнародний розшук.

Печерський районний суд Києва заочно виніс рішення про арешт Артема Дмитрука, оскільки депутат не з’явився на допити та судові засідання.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що за результатами розслідування нардепа можуть позбавити мандата.