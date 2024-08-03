Українців можуть залишити без газу – із чим це пов’язано

В Україні у кожній квартирі проведуть перевірку газового обладнання та внутрішніх газових мереж. За цю перевірку споживачі як раз і отримають так звану третю платіжку. За низку порушень газ мають відключити.
У «Газорозподільних мережах України» розповіли, що найчастіше газ відключають з наступних причин:
- газопроводи прокладено з порушенням проектної та нормативної документації;
- немає вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;
- немає актів перевірок та прочищення димових та вентиляційних каналів;
- у квартиру не впустили (у разі негерметичності системи).
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Також газопостачання припинять у разі:
- наявності витоку газу;
- несправної автоматики безпеки;
- несправностей оголовків димових та вентиляційних каналів;
- відсутності тяги в димових та вентиляційних каналах;
- мимовільного підключення газових приладів та пристроїв до системи газопостачання;
- незабезпечення власником технічного обслуговування.
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