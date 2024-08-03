Новини Одеси та Одеської області

Українців можуть залишити без газу – із чим це пов’язано

Українців можуть залишити без газу – із чим це пов’язано

В Україні у кожній квартирі проведуть перевірку газового обладнання та внутрішніх газових мереж. За цю перевірку споживачі як раз і отримають так звану третю платіжку. За низку порушень газ мають відключити.

У «Газорозподільних мережах України» розповіли, що найчастіше газ відключають з наступних причин:

  • газопроводи прокладено з порушенням проектної та нормативної документації;
  • немає вільного доступу до газопроводів та запірних пристроїв;
  • немає актів перевірок та прочищення димових та вентиляційних каналів;
  • у квартиру не впустили (у разі негерметичності системи).

Читайте також: «Третя платіжка» за газ: яких витрат очікувати українцям?

Також газопостачання припинять у разі:

  • наявності витоку газу;
  • несправної автоматики безпеки;
  • несправностей оголовків димових та вентиляційних каналів;
  • відсутності тяги в димових та вентиляційних каналах;
  • мимовільного підключення газових приладів та пристроїв до системи газопостачання;
  • незабезпечення власником технічного обслуговування.

Стаття по темі: У скільки обійдеться техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk