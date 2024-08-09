В Україні подорожчало борошно: що буде з цінами на хліб

Про це днями заявив президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії “Київ Хліб” Юрій Дученко.

За його словами, істотне зростання цін на борошно пояснюється тим, що на внутрішньому ринку обмежена пропозиція зерна другого класу (а саме таке йде на борошно для хлібопекарської галузі). Багато продавців притримують зерно в очікуванні більш вигідних цін.

Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисяч. Борошно в собівартості хліба – це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія тощо) подорожчала від початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо. Тому необхідно підвищувати ціни на хліб на 15-20%. Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися, і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну, – говорить Дученко.

Дученко зазначив, що в червні та липні основні виробники хліба в Україні спрацювали або в мінус, або в нуль.

Борошномели зазнають великих витрат через відключення електроенергії, хоча, наприклад, у хлібозаводів, що належать до критичної інфраструктури, перебої зі світлом у липні були мінімальними.

При цьому пекарі не можуть підвищувати ціни на хліб адекватно зростанню цін на сировину та збільшенню своїх витрат. У результаті виникають великі касові розриви, підприємства не можуть вчасно розраховуватися за своїми контрактними зобов’язаннями.

Він також додав, що подорожчання продукції може очікувати вже цього місяця.

Підвищення ціни буде в межах 10-20%. Це вимушений крок, який дозволить пекарям працювати. Деякі заводи працюють уже в одну зміну. Уже скорочують асортимент. На жаль, якщо такими темпами триватиме, у вересні прогнозується дефіцит хлібобулочної продукції. Кілограм хліба має коштувати приблизно 40 гривень, – розповів Дученко.

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