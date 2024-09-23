Голова одеського ТЦК розповів про «бусифікацію» і свою зарплату

Слово «бусифікація», яке набуло популярності під час дії закону про оновлення персональних даних як характеристика силової мобілізації, треба викорінювати.

Про це в інтерв’ю проєкту Ukrainian Witness розповів начальник Одеського обласного територіального центру комплектації та соцпідтримки полковник Юрій Пуйко.

Він зазначив, що поширенню цього терміна та відповідних відео сприяли російські телеграм-канали, які висвітлюють лише ту інформацію, яку вони хочуть бачити і яку хочуть донести до суспільства.

«З цим питанням треба боротися, треба викорінювати це слово (бусифікація. – Ред.), тому що в нас у роликах, які потрапляють в Інтернет, інформація висвітлюється неповністю. Висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку нашому ворогу», – сказав Пуйко.

Він запевнив, що за кожним таким випадком проводяться спеціальні службові перевірки та службові розслідування. Зазвичай такі випадки висвітлені недостовірно – немає початку конфлікту і немає його закінчення. Люди, які знімають конфлікти з ТЦК, роблять це на замовлення.

За словами воєнкома, 90% особового складу ТЦК – військовослужбовці, які пройшли війну, прийшли пораненими і з відчуттям несправедливості.

«Коли громадяни, здорові хлопці, військовозобов’язані починають не те, щоб самому з’явитися в ТЦК, пройти ВВК… спеціально на публіку починають грати на руку ворогу і, відповідно, в цей час за вказівкою там або за завданням хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато», – заявив Пуйко.

Військовослужбовець також додав, що створено спеціальні підрозділи, які займаються протидією російським ІПСО.

На запитання журналістів про розмір заробітної плати одеський воєнком відповів, що отримує менше, ніж військові, які проходять службу в бойових частинах, тобто його зарплата не дотягує до 30 тисяч гривень.

При цьому Юрій Пуйко не озвучив конкретну суму, додавши, що співробітники ТЦК «справляються».

Нагадаємо, попередник Пуйка – Євген Борисов, який збагатився на понад 140 млн гривень і під час війни обманом їздив відпочивати в Іспанію і на Сейшели, постане перед судом.