ТЦК в Одесі потрапили у подвійний скандал: викрадення людини та “швидка” для передової (фото)

Що не день, то новий скандал, в який потрапляє одеський ТЦК. Окрім того, що вони намагалися викрасти чоловіка прямо з вулиці та завантажити йог у “швидку”. Але ця “швидка” передана волонтерами на передову.
Відео з різних ракурсів шириться місцевими телеграм-каналами.
В Одесі черговий скандал із представниками ТЦК.
Сьогодні, 21 грудня, ТЦК на “швидкій” ТЦК зранку навідалися до ЖМ “Радужний”. Там вони схопили чоловіка та заштовхали його до карети “швидкої”. Але на допомогу чоловікові прийшла його жінка та вчепилася за поручні в автомобілі й не давала зачинити двері.
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Але це не зупинило водія автівки й він з відчиненими дверима в авто та жінкою, яка висіла на них, продовжив рух.
Мешканці будинку не дали автівці проїхати й чоловіка відпустили. “Швидка” одразу покинула двір.
Але одеситів обурило інше. “Швидка”, на якій ТЦК катається в тилу, була куплена фондом UUF (United Ukraine Fellowship) для того, щоб рятувати людей на прифронтових територіях та для евакуації поранених бійців.
В Одеському обласному ТЦК та СП надали офіційний коментар щодо ситуації: