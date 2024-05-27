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В Одесі працівник ТЦК заробив мільйони на ухилянтах, але схема не врятувала від мобілізації (відео)

В Одесі працівник ТЦК заробив мільйони на ухилянтах, але схема не врятувала від мобілізації (відео)

В Одесі затримали співробітника Приморського районого ТЦК, який організував багатомільйонну схему заробітку на ухилянтах. Також ДБР встановило всіх осіб, які встигли скористатися “послугою” воєнкома.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

Співробітники ДБР з’ясували, що починаючи з липня 2023 року начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов’язаних “Оберіг” і “відкоригував” дані 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

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Така послуга коштувала ухильникам від 4,5 до 7 тис. доларів США і давала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США.

Наразі ДБР встановило всіх осіб, які встигли скористатися схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон.

Повідомляється, що ухилянти, які залишилися на території України, доправили до центру комплектування для поновлення даних і подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

Військкому-порушнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 КК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки. Проведено 14 обшуків.

Нагадаємо, завершено розслідування щодо корупції воєнкома-мільйонера Євгена Борисова. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справу буде передано до суду.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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