Їздив на Сейшели з довідкою про “поранення на фронті”: нові деталі справи одеського екс-військкома

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування поїздок колишнього військкома Євгена Борисова на курорти замість служби та передали обвинувальний акт до суду.

Слідством встановило, що у 2022-2023 році екс-військком із підробленим документом про поранення на фронті виїжджав за межі України як “постраждалий внаслідок російської агресії”. Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на курорти Сейшельських островів та Іспанії.

У ході розслідування також було встановлено факт використання скандальним військкомом як підстави для неявки вчасно на військову службу підробленого документа.

Тільки за цими епізодами йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

За якими ще статтями звинувачують Борисова

2023 року ДБР затримав колишнього військкома і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив Борисову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 150 млн гривень, проте поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

Колишньому військовому вже було повідомлено про підозри:

у незаконному збагаченні за ст. 368-5 КК України;

у неявці своєчасно на службу без поважних причин за ч. 5 ст. 407 КК України;

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману за ч. 4 ст. 409 КК України.

Нагадаємо, співробітники ДБР затримали Борисова в Києві 28 травня 2024 року на виході із СІЗО після того, як за нього було внесено заставу в сумі 12 млн гривень за попереднім звинуваченням. Борисову повідомили вже про нову підозру – в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 140 млн. гривень.