Під час евакуації поранених загинув молодий захисник з Одеської області

Про загибель бійця повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.

Олександр Горобченко народився в Татарбунарському районі. Після школи навчався на механіка в технікумі Ізмаїла, продовжив навчання в Києві – у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Повернувшись в Ізмаїл, працював на підприємстві водієм (розвозив продукти), волонтерив.

16 березня 2023 року був призваний на захист рідної землі від російської навали. Після навчання військовій справі опинився в районі проведення бойових дій. Був водієм – вивозив поранених і загиблих побратимів. За заслуги під час виконання бойових завдань нагороджений відзнакою Командувача військ оперативного командування “Південь”.

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На початку лютого Олександр Горобченко збирався у відпустку, удома на нього чекала родина: дружина та двоє дітей. Але повномасштабна військова агресія Росії проти України перекреслила плани та мрії…

“Під час виконання завдання (їхав вивозити поранених) водій протитанкового взводу 2 механізованого батальйону солдат Олександр Олександрович Горобченко, вірний військовій присязі та українському народові, віддав за нашу спільну Перемогу над ворогом найдорожче – власне життя”, – повідомив Андрій Абрамченко.

Воїну було 30 років.

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