Під час евакуації поранених загинув молодий захисник з Одеської області

На війні проти російських окупантів загинув солдат із Ізмаїлу Олександр Олександрович Горобченко. Воїн віддав життя за Україну під час виконання бойового завдання на фронті. Прощання із Захисником пройде сьогодні, 29 січня.
Про загибель бійця повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко.
Олександр Горобченко народився в Татарбунарському районі. Після школи навчався на механіка в технікумі Ізмаїла, продовжив навчання в Києві – у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
Повернувшись в Ізмаїл, працював на підприємстві водієм (розвозив продукти), волонтерив.
16 березня 2023 року був призваний на захист рідної землі від російської навали. Після навчання військовій справі опинився в районі проведення бойових дій. Був водієм – вивозив поранених і загиблих побратимів. За заслуги під час виконання бойових завдань нагороджений відзнакою Командувача військ оперативного командування “Південь”.
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На початку лютого Олександр Горобченко збирався у відпустку, удома на нього чекала родина: дружина та двоє дітей. Але повномасштабна військова агресія Росії проти України перекреслила плани та мрії…
“Під час виконання завдання (їхав вивозити поранених) водій протитанкового взводу 2 механізованого батальйону солдат Олександр Олександрович Горобченко, вірний військовій присязі та українському народові, віддав за нашу спільну Перемогу над ворогом найдорожче – власне життя”, – повідомив Андрій Абрамченко.
Воїну було 30 років.
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