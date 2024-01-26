На війні загинув співробітник Національного природного парку з Одещини

Про загибель свого колеги повідомили на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.

Захисник загинув під час виконання бойового завдання. Загиблому Олександру Зінченку назавжди залишиться 35 років.

Олександр не вперше зіткнувся з ворогом на полі бою.

Як повідомив його колега, дослідник та природоохоронець Іван Русєв, ще у 2014-2016 роках Олександр був учасником бойових дій антитерористичної операції. А з перших днів повномасштабного вторгнення знову взяв у руки зброю й пішов на захист нашої Держави.

Добра, щира, відкрита, справедлива, світла людина. Таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті, –

згадують загиблого героя колектив “Тузлівських лиманів”.

Інформації щодо дати прощання з загиблим героєм наразі немає.