На війні загинув співробітник Національного природного парку з Одещини

Своє життя за незалежність України віддав мешканець Татарбунарської громади Олександр Зінченко. До зброї у війні з російським загарбником він став ще 10 років тому.
Про загибель свого колеги повідомили на facebook-сторінці Нацпарку “Тузлівські лимани”.
Захисник загинув під час виконання бойового завдання. Загиблому Олександру Зінченку назавжди залишиться 35 років.
Олександр не вперше зіткнувся з ворогом на полі бою.
Як повідомив його колега, дослідник та природоохоронець Іван Русєв, ще у 2014-2016 роках Олександр був учасником бойових дій антитерористичної операції. А з перших днів повномасштабного вторгнення знову взяв у руки зброю й пішов на захист нашої Держави.
Добра, щира, відкрита, справедлива, світла людина. Таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті, –
згадують загиблого героя колектив “Тузлівських лиманів”.
Інформації щодо дати прощання з загиблим героєм наразі немає.
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