За інформацією обласного управління поліції, про те, що сталося біля залізничної станції на Балтській дорозі, правоохоронцям повідомив перехожий.

«Попередньо встановлено, що двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. На жаль, один із них загинув, іншому надається допомога», – повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Зараз у поліції встановлюють всі обставини події, після чого йому буде надана правова кваліфікація.

Поліцейські в черговий раз застерігають підлітків від подібних небезпечних розваг і нагадують, що підніматися на дахи вагонів, відчиняти електрощити або двері трансформаторних підстанцій смертельно небезпечно, адже струмом може вразити не лише при торканні, а й на відстані.

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