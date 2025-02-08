Про інцидент повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління поліції.

За даними правоохоронців, це сталося увечері п’ятниці, 7 лютого. Попередньо, 53-річний чоловік, який мешкає неподалік станції, знаходився біля платформи на коліях і не реагував на сигнали машиніста тепловозу. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося. Потерпілого госпіталізували з ампутацією руки.

У поліції розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, які спричинили тяжкі тілесні ушкодження.

Встановлюються повні обставини події.

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