Як розповіли у пресслужбі обласного управління поліції, про смерть хлопця повідомила мешканка одного із сіл Подільської громади сьогодні, 8 березня. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції виявила тіло юнака з вогнепальним пораненням грудної клітки.

Поліцейські попередньо встановили, що напередодні ввечері двоє місцевих 16-річних хлопців пішли до кар’єру постріляти з рушниці. Там під час фотографування молодий чоловік, позуючи з рушницею, випадково натиснув на курок, і стався постріл. У результаті його товариш отримав вогнепальне поранення і загинув.

Тіло хлопця направили на судово-медичну експертизу.

У поліції кваліфікують те, що сталося, як вбивство з необережності (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України).

У рамках відкритого кримінального провадження призначено низку експертиз, зокрема для дослідження вилученої зброї, походження якої з’ясовується.

Триває слідство.

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