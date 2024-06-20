На станції «Одеса-Східна» вдарило струмом підлітка

На станції «Одеса-Східна» вдарило струмом підлітка

Неприємний інцидент стався сьогодні, 20 червня, на залізничній станції “Одеса-Східна” в Одеському районі: від удару електрострумом постраждав 13-річний підліток.

Про це пише Телеграм-канал “Одеське життя”, посилаючись на інформацію обласного управління поліції.

Поліцейські встановили, що 13-річний хлопець виліз на вантажний вагон, де його вразило електрострумом. Підлітка у шоковому стані виявили робітники, які ремонтували неподалік електронні лінії. Вони за допомогою драбини зняли його з вагона та передали працівникам викликаної на місце швидкої медичної допомоги.

Потерпілого підлітка госпіталізували з множинними електричними опіками 2-3 ступеня тулуба, рук та ніг.

Наразі в поліції встановлюють всі обставини події.

«Звертаємо увагу громадян на те, що залізничні колії – не місце для розваг. Поїзди знаходяться під високовольтними лініями з дуже високою напругою. Навіть на відстані двох метрів до ліній електропередач можна отримати ураження струмом, що може призвести до трагічних наслідків.
Закликаємо батьків пояснювати це дітям і контролювати, де та з ким вони проводять час»,

– повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, трагедія на залізниці сталася і 16 липня в Подільському районі товарний поїзд збив на смерть 15-річну дівчинку. Вона йшла між коліями і не реагувала на звукові сигнали, що подавав машиніст. Йому довелося застосувати екстрене гальмування, але уникнути наїзду не вдалося.

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