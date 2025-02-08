Об инциденте сообщили сегодня в пресс-службе областного управления полиции.

По данным правоохранителей, это случилось вечером пятницы, 7 февраля. Предварительно, 53-летний мужчина, проживающий неподалеку от станции, находился у платформы на путях и не реагировал на сигналы машиниста тепловоза. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Потерпевшего госпитализировали с ампутацией руки.

В полиции начали по данному факту криминальное производство по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших тяжкие телесные повреждения.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Напомним, сегодня утром в Черноморске выпала из окна многоэтажки и погибла 50-летняя женщина.

А 11 января на одной из железнодорожных станций в Подольском районе Одесской области от удара электротоком погиб 12-летний мальчик.