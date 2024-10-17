На війні загинув захисник із Біляївки: у громаді оголошено День жалоби

Про це повідомили в Біляївській міській раді.

45-річний воїн Олександр Володимирович Довженко загинув у бою, захищаючи рідну землю.

«Гірко і боляче усвідомлювати, що найкращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи.

Олександр залишився назавжди вірним військовій присязі, адже, беручи участь в обороні нашої Батьківщини, захищаючи кожного з нас, віддав найцінніше – своє життя», – написали в міськраді.

Поховають Олександра Довженка 18 жовтня на Алеї Слави в рідній Біляївці. Прощання з воїном відбудеться в храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, 15 і 16 жовтня в жалобі була Любашівська громада: місцеві жителі прощалися із загиблими на війні земляками – поліцейським Владиславом Білоусом і військовослужбовцем Юрієм Богаченком.

Раніше страшну звістку отримала Тузлівська громада: загинув 23-річний Захисник Михайло Собченко, який мужньо захищав українську землю від окупантів.