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На війні загинув захисник із Біляївки: у громаді оголошено День жалоби

На війні загинув захисник із Біляївки: у громаді оголошено День жалоби

На війні загинув військовослужбовець із Біляївки Одеської області Олександр Довженко. Його поховають 18 жовтня на Алеї Слави в рідній Біляївці. Цього дня в громаді оголошено жалобу.

Про це повідомили в Біляївській міській раді.

45-річний воїн Олександр Володимирович Довженко загинув у бою, захищаючи рідну землю.

Олександр Довженко

«Гірко і боляче усвідомлювати, що найкращі сини України йдуть у небесне військо. Такою високою і страшною є ціна нашої свободи.
Олександр залишився назавжди вірним військовій присязі, адже, беручи участь в обороні нашої Батьківщини, захищаючи кожного з нас, віддав найцінніше – своє життя», – написали в міськраді.

Поховають Олександра Довженка 18 жовтня на Алеї Слави в рідній Біляївці. Прощання з воїном відбудеться в храмі Покрови Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, 15 і 16 жовтня в жалобі була Любашівська громада: місцеві жителі прощалися із загиблими на війні земляками – поліцейським Владиславом Білоусом і військовослужбовцем Юрієм Богаченком.

Раніше страшну звістку отримала Тузлівська громада: загинув 23-річний Захисник Михайло Собченко, який мужньо захищав українську землю від окупантів.

 

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