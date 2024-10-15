Два дні жалоби: Любашівська громада прощається із загиблими Героями

Про гірку втрату повідомили в Любашівській громаді.

Поліцейський штурмового полку «Цунамі» управління поліції особливого призначення, капрал поліції Владислав Петрович Білоус загинув 11 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Торецька на Донецькому напрямку. Йому назавжди залишиться 28 років.

Прощання з Героєм відбудеться сьогодні, 15 жовтня в Любашівці. У громаді оголошено День жалоби.

46-річний мешканець Любашівки Юрій Михайлович Богаченко – військовослужбовець автомобільного взводу підвезення продовольства, речового та військово-технічного майна роти матеріального забезпечення військової частини загинув 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового (спеціального) завдання.

16 жовтня в Любашівській громаді оголошено День жалоби та громадське прощання із загиблим Героєм Юрієм Богаченком.

Раніше страшну звістку отримала напередодні Тузлівська громада: загинув 23-річний Захисник Михайло Собченко, який мужньо захищав українську землю від окупантів.

А у Авангардівській громаді Одеської області попрощалися із загиблим жителем села Прилиманське. 47-річний Руслан Єйніков також воював з окупантами на Донецькому напрямку.