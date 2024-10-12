На війні загинув 23-річний боєць із Одеської області

Про це повідомляється на сторінці громади у Facebook.

Михайло Собченко (дата його народження – 2 квітня 2001 року) загинув 9 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо виявлення та знищення сил противника на Донецькому напрямку.

«Михайло Собченко отримав тяжкі поранення не сумісні з життям. Він загинув, але світла пам’ять про нього житиме в наших серцях вічно. Тузловська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що бійця поховають у Лиманській громаді.

Раніше в Авангардівській громаді Одеської області попрощалися із загиблим жителем села Прилиманське. 47-річний Руслан Єйніков також воював з окупантами на Донецькому напрямку.