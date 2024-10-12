Новини Одеси та Одеської області

На війні загинув 23-річний боєць із Одеської області

На війні загинув 23-річний боєць із Одеської області

Одещина продовжує втрачати своїх Героїв на цій війні. Так, страшну звістку отримала напередодні Тузловська громада: загинув Захисник Михайло Собченко, який мужньо захищав українську землю від окупантів. Бійцю назавжди залишиться 23 роки.

Про це повідомляється на сторінці громади у Facebook.

Михайло Собченко (дата його народження – 2 квітня 2001 року) загинув 9 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання щодо виявлення та знищення сил противника на Донецькому напрямку.

«Михайло Собченко отримав тяжкі поранення не сумісні з життям. Він загинув, але світла пам’ять про нього житиме в наших серцях вічно. Тузловська громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що бійця поховають у Лиманській громаді.

Раніше в Авангардівській громаді Одеської області попрощалися із загиблим жителем села Прилиманське. 47-річний Руслан Єйніков також воював з окупантами на Донецькому напрямку.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk