Новости Одессы и Одесской области

На войне погиб защитник из Беляевки: в громаде обявлен День траура

На войне погиб защитник из Беляевки: в громаде обявлен День траура

На войне погиб военнослужащий из Беляевки Одесской области Александр Довженко. Его похоронят 18 октября на Аллее Славы в родной Беляевке. В этот день в громаде объвлен траур.

Об этом сообщили в Беляевском городском совете.

45 -летний воин Александр Владимирович Довженко погиб в бою, защищая родную землю.

Александр Довженко

«Горько и больно осознавать, что лучшие сыновья Украины идут в небесное войско. Такой высокой и страшной является цена нашей свободы.
Александр остался навсегда верным военной присяге, ведь, участвуя в обороне нашей Родины, защищая каждого из нас отдал самое ценное — свою жизнь», — написали в горсовете.

Похоронят Александра Довженко 18 октября на Аллее Славы в родной Беляевке. Прощание с воином состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Напомним, 15 и 16 октября в трауре была Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко.

Ранее страшное известие получила Тузловская громада: погиб 23-летний Защитник Михаил Собченко, мужественно защищавший украинскую землю от оккупантов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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