На войне погиб защитник из Беляевки: в громаде обявлен День траура

На войне погиб военнослужащий из Беляевки Одесской области Александр Довженко. Его похоронят 18 октября на Аллее Славы в родной Беляевке. В этот день в громаде объвлен траур.
Об этом сообщили в Беляевском городском совете.
45 -летний воин Александр Владимирович Довженко погиб в бою, защищая родную землю.
«Горько и больно осознавать, что лучшие сыновья Украины идут в небесное войско. Такой высокой и страшной является цена нашей свободы.
Александр остался навсегда верным военной присяге, ведь, участвуя в обороне нашей Родины, защищая каждого из нас отдал самое ценное — свою жизнь», — написали в горсовете.
Похоронят Александра Довженко 18 октября на Аллее Славы в родной Беляевке. Прощание с воином состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
Напомним, 15 и 16 октября в трауре была Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко.
Ранее страшное известие получила Тузловская громада: погиб 23-летний Защитник Михаил Собченко, мужественно защищавший украинскую землю от оккупантов.