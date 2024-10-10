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Повернувся додому «на щиті»: гранатометник з Одеської області загинув у бою під Бахмутом

Повернувся додому «на щиті»: гранатометник з Одеської області загинув у бою під Бахмутом

В Авангардівській громаді Одеської області попрощалися із загиблим Героєм: «на щиті» додому повернувся 47-річний мешканець села Прилиманське Руслан Єйніков. Він воював із російськими окупантами на Донецькому напрямку.

Як повідомили в Авангардівській громаді, загиблого захисника зустрічали «живим коридором» у його рідному селі Прилиманське.

Руслан Борисович Єйніков народився 16 вересня 1977 року. Закінчив Прилиманську загальноосвітню школу. 19 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а останніми роками працював у ЖКП «Драгнава» у рідному селі. На фронті він був гранатометником механізованого батальйону ВЧ А0666.

Загиблий Захисник Руслан Єйніков

Руслан Єйніков загинув 28 вересня 2024 року під час бою у районі населеного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області.

У загиблого залишилися дружина та двоє дітей.

«Схиляємо голови у скорботі. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого захисника України! Герої не вмирають, вони поповнюють ряди небесного війська і живуть у нашій пам’яті. Ворог безжально забирає у нас найкращих синів України. Віримо, війна закінчиться, і ворог покараний за смерть кожного українця», – зазначають земляки загиблого воїна.

Як повідомляло «Одеське життя», ще одного Захисника втратила Саф’янівська громада Ізмаїльського району – у бою за незалежність України загинув мешканець села Кислиця Андрій Заволока.

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