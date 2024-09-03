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Уночі на узбережжі Одеси почало світитися море: у чому причина (відео, фото)

Уночі на узбережжі Одеси почало світитися море: у чому причина (відео, фото)

Ночами море в Одесі почало світитися яскраво-блакитним світлом. Це дивовижне явище пояснюється цвітінням морської води і надмірним розмноженням одноклітинних водоростей.

Фантастичними кадрами світіння одесити діляться в соцмережах. Морська вода немов спалахує зсередини під час кожного руху хвиль.

Найчастіше це красиве явище можна спостерігати наприкінці літа – на початку осені, а з прогріванням морської води воно тільки посилюється. Помилуватися цим рідкісним видовищем ми можемо завдяки біолюмінесценції – здатності живих організмів світитися.

Світіння води викликає скупчення планктонної одноклітинної водорості ноктилюка.

свічення моря

За словами вчених, це явище свідчить про нормальний стан Чорного моря, де живе фауна, що становить екологічний ланцюжок і платформу для існування інших живих істот у Чорному морі, зокрема й риб.

Раніше в Одесі був помічений своєрідний морський міраж – корабель, що ширяє над морем. Це незвичайне явище називається фата-моргана.

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