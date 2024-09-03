Уночі на узбережжі Одеси почало світитися море: у чому причина (відео, фото)

Фантастичними кадрами світіння одесити діляться в соцмережах. Морська вода немов спалахує зсередини під час кожного руху хвиль.

Найчастіше це красиве явище можна спостерігати наприкінці літа – на початку осені, а з прогріванням морської води воно тільки посилюється. Помилуватися цим рідкісним видовищем ми можемо завдяки біолюмінесценції – здатності живих організмів світитися.

Світіння води викликає скупчення планктонної одноклітинної водорості ноктилюка.

За словами вчених, це явище свідчить про нормальний стан Чорного моря, де живе фауна, що становить екологічний ланцюжок і платформу для існування інших живих істот у Чорному морі, зокрема й риб.

Раніше в Одесі був помічений своєрідний морський міраж – корабель, що ширяє над морем. Це незвичайне явище називається фата-моргана.

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