Новини Одеси та Одеської області

Над Одесою зійшов Блакитний Супермісяць: що це за явище

Над Одесою зійшов Блакитний Супермісяць: що це за явище

У ніч на 20 серпня в небі Одеси можна було спостерігати красиве явище – повний Блакитний Супермісяць. Це рідкісне астрономічне явище, яке наступного разу повториться 2037 року.

Увечері понеділка та вівторка, 20 серпня, можна було спостерігати астрономічне явище, яке має кілька назв: Супермісяць, Блакитний Супермісяць, Синій Місяць, або Осетровий Місяць.

Повний Місяць у серпні 2024 року – це щось особливе, бо це одночасно і перший Супермісяць року, і сезонний Блакитний Місяць.

Нове поєднання Супермісяця і Блакитного Місяця повториться 2037 року.

Читайте також: Рідкісне явище сяйва да Вінчі можна спостерігати над Одесою (відео)

Це явище можна спостерігати ще й у ніч на 21 серпня. Звичайно, найкрасивіше милуватися Супермісяцем над морем в Одесі. У мережі сьогодні публікують такі фото:

супермісяць

супермісяць

супермісяць

Чому «Блакитний» і «Осетровий»?

Назва «Блакитний» Місяць походить від англійського виразу «Once in a Blue Moon». Він перекладається як «Одного разу при Блакитному Місяці». Його вживають, коли говорять про те, що сталося дуже рідко, або взагалі ніколи.

А назва «Осетровий» Місяць з’явилася завдяки американським індіанцям. Саме в цей період року у Великих озерах США починався найкращий час для лову осетра.

Оскільки цей місяць був дуже важливим для забезпечення їжею племен, вони й дали йому таку назву.

Цікаво, що Блакитний місяць насправді не блакитний. Це просто термін, який позначає один із чотирьох повних місяців у сезоні.

Повний супермісяць – це найбільший і найяскравіший повний місяць року, який виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.

Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, за якою Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

супермісяць

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk