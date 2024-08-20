Над Одесою зійшов Блакитний Супермісяць: що це за явище

Увечері понеділка та вівторка, 20 серпня, можна було спостерігати астрономічне явище, яке має кілька назв: Супермісяць, Блакитний Супермісяць, Синій Місяць, або Осетровий Місяць.

Повний Місяць у серпні 2024 року – це щось особливе, бо це одночасно і перший Супермісяць року, і сезонний Блакитний Місяць.

Нове поєднання Супермісяця і Блакитного Місяця повториться 2037 року.

Це явище можна спостерігати ще й у ніч на 21 серпня. Звичайно, найкрасивіше милуватися Супермісяцем над морем в Одесі. У мережі сьогодні публікують такі фото:

Чому «Блакитний» і «Осетровий»?

Назва «Блакитний» Місяць походить від англійського виразу «Once in a Blue Moon». Він перекладається як «Одного разу при Блакитному Місяці». Його вживають, коли говорять про те, що сталося дуже рідко, або взагалі ніколи.

А назва «Осетровий» Місяць з’явилася завдяки американським індіанцям. Саме в цей період року у Великих озерах США починався найкращий час для лову осетра.

Оскільки цей місяць був дуже важливим для забезпечення їжею племен, вони й дали йому таку назву.

Цікаво, що Блакитний місяць насправді не блакитний. Це просто термін, який позначає один із чотирьох повних місяців у сезоні.

Повний супермісяць – це найбільший і найяскравіший повний місяць року, який виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.

Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, за якою Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.