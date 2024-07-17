Незвичайне природне явище сфотографували на морі в Одесі – фотофакт

Незвичайне природне явище сфотографували на морі в Одесі – фотофакт

В Одесі було помічено своєрідний морський міраж – корабель. ширяє над морем. Це незвичайне явище називається фата-моргана.

Фото цього явища поділилася з «Одеським життям» очевидка Ірина Ткач.

Природне явище в Ожесі

Фата-моргана – складне оптичне явище в атмосфері, що рідко зустрічається, що виникає в тих випадках, коли в нижніх шарах атмосфери утворюється (звичайно внаслідок різниці температур) кілька шарів повітря різної щільності, що чергуються, здатних давати дзеркальні відображення.

В результаті відбиття, а також і заломлення променів, реально існуючі (у тому числі знаходяться далеко за горизонтом) об’єкти дають на горизонті або над ним по кілька спотворених зображень, що частково накладаються один на одного і швидко змінюються в часі, що створює химерну картину.

Явище отримало свою назву на честь персонажа артурівських легенд – феї Моргани.

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