Вночі небо над Одесою розквітло яскравими барвами: що це було? (Фото)

Починаючи приблизно з першої години ночі в небі з’явилося незвичайне і досить яскраве свічення. Дивовижну картину могли спостерігати й ті, хто не спав на той час на Одещині.

І сьогодні одесити діляться у соцмережах барвистими фото.

«О першій годині ночі почалося щось неймовірне! Все небо спалахнуло! Полярне сяйво було видно навіть над головою! А північний обрій просто горів»,

– написав у себе у Facebook одесит Олександр Сівенко.

Варто зазначити, що північне сяйво цієї ночі спостерігали не лише на Одещині – це природне явище відвідало і східні області України – його могли спостерігати у небі над Харківщиною, Донбасом та Дніпропетровщиною.

Це досить рідкісне явище для українських широт. Однак його появі сприяють потужні магнітні бурі, що накрили нашу планету у ці дні.

Нагадаємо, 8 травня одесити могли спостерігати у небі ще одне незвичайне природне явище – сонячне гало.