Новини Одеси та Одеської області

Вночі небо над Одесою розквітло яскравими барвами: що це було? (Фото)

Вночі небо над Одесою розквітло яскравими барвами: що це було? (Фото)

Незвичайне для українських широт природне явище – північне сяйво – спостерігалось у ніч на суботу, 11 травня 2024 року, у небі над Одесою та Одеською областю.

Починаючи приблизно з першої години ночі в небі з’явилося незвичайне і досить яскраве свічення. Дивовижну картину могли спостерігати й ті, хто не спав на той час на Одещині.

І сьогодні одесити діляться у соцмережах барвистими фото.

«О першій годині ночі почалося щось неймовірне! Все небо спалахнуло! Полярне сяйво було видно навіть над головою! А північний обрій просто горів»,

– написав у себе у Facebook одесит Олександр Сівенко.

Північні сині над Одесою

Фото Олександра Сивенка

Північне синє над Одесою3

Північне синє над Одесою4

Північне синє над Одесою5

Північні сині над Одесою6

Фото Олександра Отдєльнова

Варто зазначити, що північне сяйво цієї ночі спостерігали не лише на Одещині – це природне явище відвідало і східні області України – його могли спостерігати у небі над Харківщиною, Донбасом та Дніпропетровщиною.

Північне сяйво на Донбасі

Сяйво на Донбасі, фото Сергія Діброва

Це досить рідкісне явище для українських широт. Однак його появі сприяють потужні магнітні бурі, що накрили нашу планету у ці дні.

Нагадаємо, 8 травня одесити могли спостерігати у небі ще одне незвичайне природне явище – сонячне гало.

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