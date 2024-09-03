Новости Одессы и Одесской области

Ночью на побережье Одессы начало светиться море: в чем причина (видео и фото)

Ночью на побережье Одессы начало светиться море: в чем причина (видео и фото)

По ночам море в Одессе начало светиться ярко-голубым светом. Это завораживающее явление объясняется цветением морской воды и чрезмерным размножением одноклеточных водорослей.

Фантастическими кадрами свечения одесситы делятся в соцсетях. Морская вода словно вспыхивает изнутри при каждом движении волн.

Чаще всего это красивое явление можно наблюдать в конце лета — начале осени, а с прогреванием морской воды оно только усиливается. Полюбоваться этим редким зрелищем мы можем благодаря биолюминесценции – способности живых организмов светиться.

Свечение воды вызывает скопление планктонной одноклеточной водоросли ноктилюка.

свечение моря

По словам ученых, это явление говорит о нормальном состоянии Черного моря, где живет фауна, составляющая экологическую цепочку и платформу для существования других живых существ в Черном море, в том числе и рыб.

Ранее в Одессе был замечен своеобразный морской мираж – корабль, парящий над морем. Это необычное явление называется фата-моргана.

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