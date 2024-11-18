Новини Одеси та Одеської області

На світлофори в Одесі встановлюють генератори (фото)

На світлофори в Одесі встановлюють генератори (фото)

Для забезпечення безперебійної роботи ключових світлофорів в Одесі, комунальники почали під’єднувати їх до джерел генерації електроенергії. Про це повідомили у Одеській міськраді.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки на українську енергетику у неділю, 17 листопада, Одеса вже понад півтори доби залишається без світла, а деякі райони навіть без води та опалення.

світлофори в одесі
світлофори в одесі
світлофори в одесі
світлофори в одесі
світлофори в одесі
світлофори в одесі

Через це, для забезпечення автономної роботи світлофорів на ключових перехрестях міста під час екстрених відключень електроенергії Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху ОМР спільно з КУ «СМЕП» організовує підключення генераторів до світлофорних об’єктів.

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