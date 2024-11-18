На світлофори в Одесі встановлюють генератори (фото)

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки на українську енергетику у неділю, 17 листопада, Одеса вже понад півтори доби залишається без світла, а деякі райони навіть без води та опалення.

Через це, для забезпечення автономної роботи світлофорів на ключових перехрестях міста під час екстрених відключень електроенергії Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху ОМР спільно з КУ «СМЕП» організовує підключення генераторів до світлофорних об’єктів.

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