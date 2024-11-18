Енергетики повідомили, коли на Таїрова в Одесі з’являться тепло та вода

ДТЕК Одеські електромережі у своєму телеграм-каналі розмістили пост про те, що співробітникам компанії вдалося відновити електропостачання обʼєктів критичної інфраструктури в південній частині Одеси. До кінця доби в домівках одеситів та мешканців Одеського району має зʼявитись вода та тепло.

Аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення, тобто світла все ще немає.

Енергетики всієї області докладають всіх зусиль, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що енергетична інфраструктура Одеси та області зазнала значних руйнувань в наслідок російського масованого удару ракетами та дронами.

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