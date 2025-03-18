Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.
Взимку панорамний ліфт не працював і був запущений у роботу менше тижня тому.
Учора під час огляду об’єктів комунальники зафіксували акт вандалізму – невідомі пошкодили скляну стінку ліфта. Наразі фахівці Комунального підприємства «Сервісний центр» міняють склопакет, щоб відновити роботу ліфта.
Взимку панорамний ліфт не працював і його запустили в роботу менше тижня тому.
Одеська мерія вкотре звертається до одеситів і гостей міста з проханням дбайливо ставитися до майна міської громади. Умисне псування і знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.
Якщо ви стали свідком вандалізму, прохання повідомляти про це за телефоном поліції: 102.
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