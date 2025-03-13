Панорамний ліфт на Приморському бульварі в Одесі не працював протягом зимового періоду. Зараз комунальні служби міста активно готуються до нового сезону, відновлюючи роботу об’єктів інфраструктури. Одним із таких об’єктів став цей ліфт.

Перед запуском ліфта комунальники провели необхідні роботи. Зокрема, вони здійснили його очищення та технічне обслуговування, щоб забезпечити безпечну експлуатацію для відвідувачів.

Ліфт з’єднує Приморський бульвар із Грецьким парком, що робить його зручним для туристів і місцевих жителів. Очікується, що з початком весняно-літнього сезону кількість користувачів ліфта зросте.

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