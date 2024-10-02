На проспекті Шевченка відремонтують ще один житловий будинок, постраждалий від удару дронів

Тендер на відновлення спільного майна багатоквартирного житлового будинку за адресою проспект Шевченка 8/4 опубліковано на майданчику держзакупівель Prozorro.

Йдеться про п’ятиповерхівку, яку пошкодило ударною хвилею від влучання російського дрона 17 січня.

Читайте також: У центрі Одеси відновлять пошкоджену дроном двоповерхівку

Замовником робіт виступив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Бюджет робіт визначили у 4,7 мільйона гривень.

Аукціон заплановано на 11 жовтня, а роботи планують завершити до кінця 2025 року.

Підрядник має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони, привести до ладу фасад будівлі та встановити пандус.

Також у будинку планують замінити та відремонтувати електричні мережі.

Нагадаємо, вночі 17 січня 2024 року російські війська завдали по Одесі комбінованого удару з повітря: спочатку атакували місто дронами-камікадзе, а під ранок ще й ракетами.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одесі планують провести капітальний ремонт будинку на Заболотного, 54, зруйнованого в новорічну ніч.

Читайте також: Міська програма «Незламна Одеса»: сотні мільйонів спрямують на відновлення будинків, які постраждали від обстрілів