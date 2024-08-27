В Одесі відремонтують житловий будинок, що постраждав від дрона в новорічну ніч

Відповідна інформація міститься в системі електронних закупівель Prozorro.

Департамент міського господарства Одеської міської ради уклав угоду з товариством з обмеженою відповідальністю «Пілон Вест» щодо відновлення багатоквартирного житлового будинку на вулиці Академіка Заболотного, 54, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф.

ТОВ «Пілон Вест» за укладеним договором має завершити ремонт до 31 грудня й отримати за це 4 мільйони 150,9 тисячі гривень.

Закупівлю проводили у форматі «закупівля без використання електронної системи».

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Пілон Вест» зареєстровано в Одесі 2008 року. Власниками є одесити – В’ячеслав Петков і В’ячеслав Васильєв.

Нагадаємо, будинок на Заболотного, 54 постраждав унаслідок атаки дронами Одеси 1 січня. Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збиралися сім’ями зустріти Новий рік.

Наші сили ППО знищили в області 28 «шахедів». На жаль, і збиті дрони-камікадзе несуть руйнування – унаслідок падіння кількох таких БПЛА пошкоджено житлові будинки, одна людина загинула, 3 – госпіталізовано.