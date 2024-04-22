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Міська програма “Незламна Одеса”: сотні мільйонів спрямують на відновлення будинків, які постраждали від обстрілів

Міська програма “Незламна Одеса”: сотні мільйонів спрямують на відновлення будинків, які постраждали від обстрілів

У рамках нової міської програми “Незламна Одеса” Одеська міськрада акумулює понад 300 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків російської агресії та відновлення будинків.

Про це повідомив начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Програма розрахована на три роки і передбачає виділення 307 млн 854 тис. гривень на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів і відновлення будинків одеситів.

Більша частина цих коштів, а саме 257 млн гривень, буде реалізована цього року.

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Нагадаємо, 17 січня цього року депутати Одеської міської ради виділили з міського бюджету понад 82 млн грн на відновлення житлових будинків, пошкоджених унаслідок ворожих атак.

До програми включено всі об’єкти, які потребують відновлювальних робіт. Серед них і 5 млн. гривень піде на будинок на вул. Ак. Заболотного, 54. А також кошти на відновлення будинків, які постраждали 17 січня 2024 року.

30 млн гривень виділено на ліквідацію наслідків прильотів на вулицях Пишеніна, Середня, Картамишівська та Тираспольське шосе.

Також проведено демонтаж пошкоджених конструкцій багатоповерхового будинку на Добровольського, 134 і знищеної частини будинку на проспекті Шевченка.

Про те, чи можна врятувати 16-поверховий будинок на вулиці Середній, пошкоджений під час ракетного удару 29 грудня 2023 року, читайте в нашому матеріалі

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