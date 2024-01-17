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Ворог атакував Одесу з повітря: постраждали люди, є пожежі та руйнування (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Ворог атакував Одесу з повітря: постраждали люди, є пожежі та руйнування (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вночі 17 січня 2024 року російські війська завдали по по Одесі комбінованого удару з повітря: спочатку атаковали місто дронами-камікадзе, а під ранок ще й ракетами. Відомо про поранених серед одеситів, є руйнування житла.

Як повідомляють вночі ворог атакував південні регіони ударними дронами типу “Shahed-131/136”.

Протягом майже 3 годин працювали підрозділи протиповітряної оборони. 

Основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Дрони-камікадзе заходили на критично низькій висоті з акваторії Чорного моря.

По одному дрону знищено на Миколаївщині і Кіровоградщині.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, переважна більшість впали в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

В кількох локаціях сталися займання – горіли квартири і автівки мирних мешканців міста. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі.

Як повідомили у ДСНС, вночі внаслідок ворожої атаки сталось загорання газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.

Евакуйовано 130 осіб, на місці розгорнуто мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям . Частково зруйновано фасад будинку на площі 100 кв.м.

Вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки.  На місці постраждали 3 особи.

Троє людей отримали поранення, їм надано медичну допомогу.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що спочатку було відомо про одного постраждалого. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Потім кількість поранених збільшилася до трьох осіб – поранення отримали жінка 1955 р.н. та дівчина 1995 р.н. Їм також медики надали всю необхідну допомогу.

З пошкодженого будинку евакуйовано 130 цивільних осіб.

Вже під ранок в Одесі знов пролунали вибухи. Попередньо відомо, що російський літак випустив у напрямку Одеської області кілька тактичних ракет. Інформації щодо влучань або збиття станом на 7 годину ранку ще не було.

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