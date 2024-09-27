У центрі Одеси відновлять пошкоджену дроном двоповерхівку

Департамент міського господарства Одеської міської ради оголосив тендер і шукає підрядника для виконання ремонтних робіт у двоповерхівці на проспекті Шевченка, 8, у. Житловий будинок постраждав унаслідок дронової атаки в ніч на 25 січня 2024 року.

Відповідний тендер опубліковано на платформі держзакупівель Prozorro.

Бюджет робіт визначили у 45 мільйонів 851 тисячу гривень.

Згідно з тендерною документацією, за ці кошти підрядник має звести новий дах, встановити перегородки та стіни, замінити вікна та двері, облаштувати нові сходи. А також оновити комунікації:

провести ремонт системи водопостачання та водовідведення,

відновити електропостачання.

Фасад будинку утеплять і пофарбують. На прибудинковій території відновлять тротуари та проведуть роботи з озеленення.

Усі роботи планують закінчити до кінця 2025 року.

А поки триває подання тендерних пропозицій, заявки прийматимуть до 8 жовтня. Цього ж дня відбудеться й аукціон у форматі відритих торгів з особливостями. Тобто торги відбудуться за спрощеною процедурою в короткі терміни.

Нагадаємо, в ніч з 24 на 25 січня одесити пережили дві хвилі атак дронів-камікадзе. Ворог підступно намагається знищити цивільні об’єкти. Незважаючи на результативну роботу Сил ППО, збиті дрони за інерцією долітали в житлові квартали. У двох районах Одеси понівечено житлові будинки, вигоріли складські приміщення, пошкоджено автомобілі. Постраждали люди та їхні домашні тварини .

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що в Одесі планують провести капітальний ремонт будинку на Заболотного, 54, зруйнованого в новорічну ніч.