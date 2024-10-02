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На проспекте Шевченко отремонтируют еще один жилой дом, пострадавший от удара дронов

На проспекте Шевченко отремонтируют еще один жилой дом, пострадавший от удара дронов

В Одессе отремонтируют пятиэтажный жилой дом на проспекте Шевченко, который пострадал во время атаки дронов зимой 2024 года.

Тендер на восстановление общего имущества многоквартирного жилого дома по адресу проспект Шевченко 8/4 опубликован на площадке госзакупок Prozorro.

Речь идет о пятиэтажке, которую повредило ударной волной от попадания российского дрона 17 января.

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Заказчиком работ выступил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. Бюджет работ определили в 4,7 миллиона гривен.

тендер

Аукцион запланирован на 11 октября, а работы планируют завершить до конца 2025 года.

Подрядчик должен усилить внешние стены и внутренние перегородки, заменить кровлю, установить окна и двери, отремонтировать балконы, привести в порядок фасад здания и установить пандус.

Также в доме планируют заменить и отремонтировать электрические сети.

Напомним, ночью 17 января 2024 года российские войска нанесли по Одессе комбинированный удар с воздуха: сначала атаковали город дронами-камикадзе, а под утро еще и ракетами.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе планируют провести капитальный ремонт дома на Заболотного, 54, разрушенного в новогоднюю ночь.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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