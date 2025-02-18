Огорожу, яка відокремлює територію згорілого в листопаді 2024 року клубу TrueMan, було встановлено орендарем для захисту відпочивальників, пояснили в мерії. Власник клубу планує відновити згорілий заклад.

«Після завершення зазначених робіт вказану огорожу буде демонтовано», – зазначили в муніципалітеті.

Установку паркану на піску біля нічного клубу «Ібіца» орендар пояснює необхідністю захисту від підпалу, як це сталося в сусідньому клубі.

За словами орендаря, вдень паркан відкритий і забезпечує вільний доступ до всієї ділянки, розташованої більш ніж на 15 метрів від урізу води, що не порушує прав громадян на вільний доступ до пляжу.

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Як повідомили в мерії, ще 27 січня міське управління інженерного захисту та розвитку узбережжя видало орендареві припис демонтувати конструкцію протягом 10 робочих днів, проте приватник проігнорував припис.

«За інформацією орендаря пляжу, зазначене тимчасове некапітальне огородження буде демонтоване в рамках підготовки до літнього сезону 2025-го року, проте не пізніше 15 квітня», – йдеться у відповіді представника “Ібіци” управлінню інженерного захисту.

Поки що в мерії планують провести комісійне обстеження цього об’єкта і повторно вручити припис на демонтаж.

Нагадаємо, на пляжі в районі мису Малий Фонтан безслідно зник дерев’яний настил, який у січні 2025 року почали встановлювати під виглядом «берегоукріплення».

Фото – Думська