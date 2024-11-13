На одеському інклюзивному пляжі можуть побудувати висотку

Про це заявив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

Як повідомляло «Одеське життя», біля інклюзивного пляжу «Калетон» почалися будівельні роботи. На парковку для людей з інвалідністю заїхала будівельна техніка і почалося встановлення паркану. У мерії кажуть, що будівництво торкнеться двох занедбаних об’єктів – аеросолярію і рятувальної станції.

За даними Петра Обухова, замість аеросолярію забудовник планує звести ресторан, а замість рятувальної станції – 8-поверхову «адміністративну» будівлю з житловими приміщеннями. Ця висотка стоятиме майже на піску.

Занедбані будівлі аеросолярію та рятувальної станції на «Дельфіні» забудовник купив у міської ради, а згодом йому ж було віддано землю під цими будівлями.

2021 року державна архітектурно-будівельна інспекція України видала дозвіл на будівництво компанії «Одесаінвестбуд», якій належали рятувальна станція та унікальний аеросолярій – усе, що залишилося від знищеного санаторію «Магнолія».

ТОВ «Одесаінвестбуд» пов’язана з бізнесменом, власником платіжної системи «Герц» Костянтином Ткачем.

Петро Обухов зазначив, що власники мають право лише на благоустрій території, а не на повну реконструкцію. Депутат надіслав запити в міські структури для перевірки статусу дозволів на будівництво.