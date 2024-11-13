На одеському інклюзивному пляжі можуть побудувати висотку

На пляжі «Дельфін» почалося будівництво нових об’єктів просто біля самого моря. На місці колишньої рятувальної станції забудовник планує звести восьмиповерховий житловий будинок, замаскований під адміністративну будівлю.
Про це заявив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.
Як повідомляло «Одеське життя», біля інклюзивного пляжу «Калетон» почалися будівельні роботи. На парковку для людей з інвалідністю заїхала будівельна техніка і почалося встановлення паркану. У мерії кажуть, що будівництво торкнеться двох занедбаних об’єктів – аеросолярію і рятувальної станції.
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За даними Петра Обухова, замість аеросолярію забудовник планує звести ресторан, а замість рятувальної станції – 8-поверхову «адміністративну» будівлю з житловими приміщеннями. Ця висотка стоятиме майже на піску.
Занедбані будівлі аеросолярію та рятувальної станції на «Дельфіні» забудовник купив у міської ради, а згодом йому ж було віддано землю під цими будівлями.
2021 року державна архітектурно-будівельна інспекція України видала дозвіл на будівництво компанії «Одесаінвестбуд», якій належали рятувальна станція та унікальний аеросолярій – усе, що залишилося від знищеного санаторію «Магнолія».
ТОВ «Одесаінвестбуд» пов’язана з бізнесменом, власником платіжної системи «Герц» Костянтином Ткачем.
Петро Обухов зазначив, що власники мають право лише на благоустрій території, а не на повну реконструкцію. Депутат надіслав запити в міські структури для перевірки статусу дозволів на будівництво.