Ограждение, которое отделяет территорию сгоревшего в ноябре 2024 года клуба TrueMan, было установлено арендатором для защиты отдыхающих, пояснили в мэрии. Владелец клуба планирует восстановить сгоревшее заведение.

«После завершения указанных работ указанное ограждение будет демонтировано», — отметили в муниципалитете.

Установку забора на песке возле ночного клуба «Ибица» арендатор поясняет необходимостью защиты от поджога, как это произошло в соседнем клубе.

По словам арендатора, днем забор открыт и обеспечивает свободный доступ ко всему участку, расположенному более чем на 15 метров от уреза воды, что не нарушает прав граждан на свободный доступ к пляжу.

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Как сообщили в мэрии, еще 27 января городское управление инженерной защиты и развития побережья выдало арендатору предписание демонтировать конструкцию в течение 10 рабочих дней, однако частник проигнорировал предписание.

«По информации арендатора пляжа, указанное временное некапитальное ограждение будет демонтировано в рамках подготовки к летнему сезону 2025-го года, однако не позднее 15 апреля», — говорится в ответе представителя «Ибицы» управлению инженерной защиты.

Пока в мэрии планируют провести комиссионное обследование этого объекта и повторно вручить предписание на демонтаж.

Напомним, на пляже в районе мыса Малый Фонтан бесследно исчез деревянный настил, который в январе 2025 года начали устанавливать под видом «берегоукрепления».

Фото -Думская