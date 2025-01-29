Як повідомляло «Одесская жизнь», на єдиній вільній ділянці узбережжя між пляжними зонами «Санторіні» і «Буфет на Малому Фонтані» почали встановлювати величезний дерев’яний настил. А вчора він уже зник.

За документами на пляжі вівся «благоустрій», орендар мав провести відновлення пошкодженої під час штормів ділянки вздовж підпірної стінки. У мерії обіцяли, що крім ремонту підпірної стінки, там буде облаштовано оглядовий майданчик на верхній терасі схилу, встановлено лавочки та урни.

Замовником виступало управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя.

«Згідно з договором орендар зобов’язаний забезпечити збереження орендованого майна, запобігати погіршенню берегозахисних властивостей, утримувати ділянку пляжу в технічному стані, який гарантує збереження берегозахисних функцій, виконувати роботи, що утримують пляжну смугу від розмивів. Усі норми щодо пропорційності меж пляжу з послугами та без них у співвідношенні 70 на 30 залишаються без змін. Також не відбувається порушень схеми дислокації пляжу, на якій на цій ділянці пляжу завжди були розміщені місця для відпочивальників, зруйновані штормом, які потребують відновлення», – пояснили журналістам у мерії.

Зазначимо, в Одесі під приводом берегоукріплення на пляжах нерідко з’являються настили для платних шезлонгів, або повноцінні кафе і клуби. Це сильно обмежує доступ відпочивальників для безкоштовного відпочинку.

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